A scuola di Parkinson, mercoledì incontro gratuito Nella prima sessione si parlerà di alimentazione, stipsi, disfagia nella malattia di Parkinson

Insegnare alle persone il corretto approccio per gestire al meglio una malattia difficile da affrontare come quella di Parkinson.

E' l'obiettivo di "A scuola di Parkinson" promosso dall'associazione Parkinson Sannio in collaborazione con la Fondazione Giovanni Caporaso.

Nella prima sessione informativa gratuita si parlerà di "Alimentazione, stipsi, disfagia nella malattia di Parkinson (esercitazione per la preparazione della dieta, addestramento al diario di evacuazione, Nutrizione artificiale).

L'appuntamento è in programma mercoledì 21 ed è solo il primo di una serie di incontri che hanno come scopo principale quello di offrire ai pazienti e ai loro caregiver tutte le informazioni relative al percorso clinico – diagnostico – terapeutico di questa patologia molto invalidante, fornendo gli strumenti per un corretto approccio terapeutico e riabilitativo non che spunti pratici per la vita quotidiana.

L'incontro di mercoledì 21 novembre, è fissato dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso la sede operativa della Fondazione Giovanni Caporaso, a Benevento, in via Aldo Moro a Pacevecchia (info fondazione Giovanni Caporaso 0824.316827).