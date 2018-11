Farmaci e prodotti pediatrici per i bimbi in difficoltà Quattro le farmacie coinvolte tra Benevento e Provincia: si potranno donare farmaci e prodotti

Anche quest’anno, per celebrare la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, la Fondazione Francesca Rava NPh (Nuestros Pequenos Hermanos) Italia onlus, promuove patrocinata dalle maggiori istituzioni - Presidenza della Repubblica Italiana, Consiglio dei Ministri, Federfarma Nazionale, FOFI Nazionale e della maggior parte di regioni e provincie italiane - un momento di sensibilizzazione e riflessione sui diritti dell’infanzia ma anche di aiuto concreto tramite una raccolta di prodotti da banco ad uso pediatrico e prodotti baby care, da donare ad enti non-profit che aiutano i bambini in povertà sanitaria in Italia e nell’Ospedale pediatrico NPH Saint Damien in Haiti.

I volontari della Caritas parrocchiale del Sacro Cuore “Il pozzo di Giacobbe”, che hanno nuovamente risposto all’invito della Fondazione Francesca Rava, aspettano per l’intera giornata del 20 Novembre, tanti generosi donatori presso le farmacie beneventane che hanno aderito all’iniziativa, ovvero, la farmacia S. DIODATO, sita al viale Mellusi n. 108, la farmacia IGEA, sita al Viale Mellusi n. 77, la farmacia CONTE, sita alla via Croce Rossa n. 25 e la farmacia PERONE, sita alla Piazza Roma 13, di Pontelandolfo (BN).

Lo scorso anno l’iniziativa a Benevento ha avuto un successo notevole e i volontari della Caritas parrocchiale del Sacro Cuore, “Il pozzo di Giacobbe”, presenti presso le farmacie a loro associate, hanno raccolto 427 prodotti, con i quali è stato possibile aiutare tanti bambini con famiglie in difficoltà.

L’auspicio, riferisce la referente beneventane dell’iniziativa per la Caritas parrocchiale ”Il pozzo di Giacobbe”, è quello di poter replicare e migliorare il risultato dell’edizione del 2017, nella consapevole certezza che nessuno farà mancare anche un piccolo contributo a sostegno dell’infanzia meno fortunata.