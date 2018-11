Il cuore grande di Benevento: in 200 per il piccolo Alex L'iniziativa di Rotaract e Admo per trovare un donatore di midollo per il piccolo di 18 mesi

Oltre duecento persone pronte ad aiutare il piccolo Alex. La storia del bimbo di 18 mesi, in attesa di trovare un donatore di midollo osseo per curare una rara malattia genetica ha colpito tantissimi cittadini, in particolare al sud: si ricorderanno ad esempio le folle oceaniche a Napoli di persone pronte a verificare la propria compatibilità ed eventualmente aiutare il bambino. Oggi anche Benevento ha dimostrato un cuore grande: tanti ragazzi, ragazze e uomini hanno raggiunto Palazzo Paolo V per effettuare un tampone salivare al fine di scoprire se è possibile aiutare Alex. Ha ben figurato dunque il Sannio nella gara di solidarietà che sta coinvolgendo tutta Italia. Una bella figura targata Admo Campania e Rotaract Sannita.

Il presidente Admo Michele Franco ha spiegato: “E' andata alla grande: sono venute 200 persone pronte ad aiutare. Ma d'altronde ce lo aspettavamo: in ogni occasione in cui siamo venuti nel Sannio c'è stata un'ottima risposta, e diversi sono stati i sanniti che, in altre occasioni, hanno donato.

Soddisfatto anche Orazio Mascolino, presidente Rotaract club di Benevento: “Siamo giovani e ci impegniamo per il territorio, abbiamo voluto dare un segno sia per il piccolo Alex sia per i tanti che cercano un donatore compatibile. In tanti hanno dimostrato attenzione per la problematica: mi ha colpito una ragazza che non soddisfacendo un requisito, quello del peso, ci è rimasta molto male a non poter donare. Ma siamo molto soddisfatti e rinnoviamo l'invito a tutti di seguire Admo per aiutare Alex e tutti quelli che cercano un donatore compatibile”: