"Il Mantello Condiviso". Evento sui diritti dell'Infazia Martedì alle 10 presso sala Vergineo del Museo del Sannio di Benevento

Domani alle ore 10.00 la Sala Vergineo del Museo del Sannio di Benevento ospiterà un incontro dedicato al tema dei diritti dei minori organizzato dal CESVOB in partnership con le associazioni CAM Telefono Azzurro, Il Bambino Incompreso e Auser Uselte Benevento in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia.



Inserita nel programma dell’evento anche la cerimonia di premiazione del bando Essere un bambino è un mio diritto promosso dal CESVOB nell’ambito del progetto in rete “Il Mantello Condiviso” e destinato a tutte le scuole di ogni ordine e grado del Sannio.



Dopo i saluti istituzionali, si aprirà la discussione sul tema dei diritti dei minori con gli interventi di esperti ed associazioni. Quindi, dopo la presentazione degli elaborati delle scuole, si passerà alla cerimonia di premiazione.



"Il Mantello Condiviso. Parole e azioni di solidarietà" è un progetto in rete promosso dal CESVOB con le associazioni del Sannio e rivolto agli istituti della Provincia di Benevento per promuovere il volontariato nelle scuole.