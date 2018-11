Sputi contro autisti Trotta, la solidarietà dell'azienda "Campagna contro evasione biglietti evidentemente fa paura a chi vive nell'illegalità"

“Due nostri dipendenti, mentre svolgevano la regolare attività di verifica dei biglietti, sono stati aggrediti. Il fatto è avvenuto questa mattina tra le 7 e le 10. Un episodio di una gravità pazzesca, che testimonia come l’allarme lanciato da noi nei giorni scorsi in merito all’evasione dei ticket sui bus sia fondato e concreto”.

A dichiaralo è la Trotta Bus dopo l'episodio registrato in mattinata a Benevento. Due autisti ingiuriati raggiunti anche da sputi. “La nostra attività anti evasione, che a breve partirà anche a livello di comunicazione fa paura a chi da anni prolifera nell'irregolarità e questo episodio ne è un ulteriore dimostrazione. La nostra solidarietà va ai nostri due valorosi dipendenti, che per fortuna se la sono cavata senza gravi conseguenze. Facciamo anche appello all'amministrazione, ai cittadini e al mondo sindacale di Benevento: fatti come questo devono essere stigmatizzati trasversalmente, non possiamo permetterci né strumentalizzazioni ne focolai che portano ad episodi come questo, è in gioco – rimarcano dalla Trotta Bus - il bene dei cittadini e del trasporto pubblico. Sarà impegno dell'azienda fornire ai dipendenti gli strumenti e l'appoggio necessario per far combattere fenomeni di questo genere e ripristinare la legalità nel trasporto pubblico locale ”.