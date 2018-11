Gi studenti sanniti studieranno gli alberi e l'ambiente L'annuncio dell'assessore Rossella Del Prete

L’Assessore all’Istruzione del Comune di Benevento, comunica che il prossimo 21 novembre, presso l’I.C. Sant’Angelo a Sasso sarà celebrata la Festa Nazionale dell’Albero.

In quell’occasione sarà presentato il progetto educativo che l’Assessore all’Istruzione Rossella Del Prete, in collaborazione con il Consigliere Delegato al Verde Pubblico, Angelo Feleppa, rivolgerà alle scuole primarie e secondarie di primo grado, basato sull’educazione ambientale, ma anche e soprattutto sulla conoscenza del patrimonio arboreo, storico e culturale della Villa Comunale. Realizzata subito dopo l’Unità d’Italia, la Villa Comunale di Benevento è un sito che va tutelato, promosso e valorizzato a partire dalla sua storia e dalla sua progettazione architettonica. Per tale ragione, il progetto sarà articolato in diverse fasi ed avrà più livelli di partecipazione: oltre all’azione squisitamente didattico-educativa, vi sarà un percorso di ricerca, uno di divulgazione e l’altro di valorizzazione. Esso sarà condiviso non soltanto con la Soprintendenza, ma anche con l’Università, l’Istituto Agrario “M. Vetrone” e con gli Ordini professionali competenti (Agronomi ed Architetti).

Interverranno alla presentazione del progetto “Alla riscoperta della Villa Comunale di Benevento”, dopo i saluti del Sindaco Clemente Mastella e del Dirigente Scolastico Michele Ruscello, l’Assessore all’Istruzione Rossella Del Prete, il Responsabile della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, Simone Foresta, il Consigliere Delegato al Verde Pubblico Angelo Feleppa e l’Agrotecnico del Settore del Comune di Benevento, Giovanni Zollo.