Mercoledì Giornata Nazionale degli Alberi: ecco il programma L'iniziativa dell'ordine Agronomi, Ordine psicologi con il L@p Asilo 31

Il L@p Asilo 31 con la sua associazione di promozione sociale "Cittadinanza Attiva Rione Libertà" dal mese di settembre ha ripreso la collaborazione attiva con l'Ordine degli Psicologi e quest'anno anche con l'Ordine degli Agronomi per svolgere nell'ambito delle attività di doposcuola, ogni giovedì della settimana, delle attività laboratoriali tra giovani discenti e famiglie.

Domani, 21 novembre, ricorre la Giornata Nazionale degli Alberi, sostenuta con lo scopo di “promuovere il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale....” L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Benevento, in linea con quanto richiesto dal Consiglio Nazionale, di animare, con diverse iniziative e proseguendo la proficua collaborazione interdisciplinare avviata nel corso della “Settimana del benessere psicologico”, organizza, in collaborazione con L'Ordine degli Psicologi della Campania e l’Associazione C.A.R.L. (cittadinanza attiva Rione Libertà), associazione del L@p Asilo 31: “Attraverso l'Albero”.

L'albero è un elemento fondamentale del paesaggio e del verde urbano, spesso considerato un oggetto e, quindi, destinato a subire tagli irrazionali o addirittura abbattimenti, deturpazioni e violenze senza pensare minimamente ai numerosissimi benefici che apporta all'ambiente, in generale, e all'uomo.

Il programma della manifestazione prevede, alle ore 9 che una delegazione dell’Ordine degli Agronomi, accompagnata da alcuni Psicologi e dagli attivisti del L@p Asilo 31, incontrerà i bambini e i ragazzi nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo “Bosco Lucarelli” per avviare un breve momento di approfondimento delle conoscenze del valore dell’albero.

Nel corso dell’incontro, verrà presentato l’albero come purificatore dell’aria, quale protettore del suolo, quale fonte di benessere dei cittadini, quale produttore di alimenti, come arredo, ma anche come palestra di vita sociale.

Alle ore 10.30, poi, una delegazione di studenti delle scuole Bosco Lucarelli, Silvio Pellico e San Modesto, si recherà nei pressi del “L@pAsilo 31”, sito in Via Firenze, dove, in una aiuola di proprietà del Comune di Benevento, “adottata” dalla suddetta associazione, verranno piantumati due lecci (Quercus ilex) forniti dal Servizio Foreste della Regione Campania.

Alla cerimonia di piantumazione interverrà anche Giampaolo Parente, dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Benevento.