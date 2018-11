Martusciello: ogni sforzo contro chiusura Stabilimento Moccia L’eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello ha incontrato gli operai

“Questa mattina ho incontrato gli operai e i rappresentanti sindacali dello stabilimento Moccia di Montesarchio, in provincia di Benevento. Ho ascoltato le loro storie ed è assolutamente necessario ogni sforzo per evitare la chiusura di una realtà che manderebbe troppe famiglie sulla strada”.

Lo dice l’eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello. “Accompagnato dal consigliere comunale Christian Cambareri, il quale da tempo segue la vicenda, ho voluto personalmente incontrare i padri di famiglia e i ragazzi, il cui futuro è a rischio per una decisione incomprensibile dell’azienda. La Valle Caudina – prosegue l'eurodeputato – non può subire un ulteriore chiusura d’impresa. Servono politiche attive e un intervento deciso da parte di chi governa per evitare un ennesimo schiaffo ad una terra che sta subendo troppe ingiustizie. Mi farò portavoce – conclude Martusciello – della vertenza affinché possa essere risolta al più presto".