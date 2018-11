Il Comune sosterrà spese per i Voucher assistenziali La soddisfazione dell'assessore Orlando dopo l'incontro con il Centro “E’ più bello insieme”

“Mi ritengo particolarmente soddisfatta per i risultati ottenuti: nonostante il mancato riparto dei fondi 2018 da parte della Regione Campania, grazie all’impegno ed alla preziosa collaborazione dell’intero settore, siamo riusciti a reperire sul Bilancio comunale risorse sufficienti a far proseguire le prestazioni almeno fino a dicembre 2018".

Così l’assessore ai Servizi Sociali, Anna Orlando, dopo l’incontro, tenutosi ieri, con una delegazione di genitori dei bambini disabili del Centro “E’ più bello insieme” di Benevento.

"Sarà il Comune, infatti, a sostenere le spese per i Voucher assistenziali. Sono, inoltre, particolarmente felice per il dialogo instaurato con i genitori dei ragazzi disabili che frequentano il Centro e mi preme ringraziarli per le belle parole espresse, nei confronti miei, del sindaco e dell’Intera Amministrazione Comunale, in un messaggio che ho il piacere di condividere di seguito”.

“Cara Anna, ci rivolgiamo a Lei, Assessore Orlando, dandole del tu, come se parlassimo alla nostra più cara amica... in fondo, noi genitori dei ragazzi del Centro “È piu bello insieme”, in lei abbiamo trovato questo: un'amica. Una persona che, con molta attenzione, ci ha ascoltato, con estrema umiltà, sensibilità, ci ha compreso, mettendosi a nostra completa disposizione. Che altro aggiungere se nn la parola “grazie”! Grazie al sindaco e a lei, assessore, per l'impegno dimostrato nei confronti dei nostri ragazzi. Grazie per l'impegno che certamente ci sarà nel futuro da parte sua e di tutta l’amministrazione comunale di Benevento. Oggi, insieme, abbiamo tracciato un cammino, lungo, pieno di ostacoli, ma che, insieme, certamente, riusciremo a superare. Il dialogo tra Istituzioni e cittadini è il binomio vincente per un domani migliore per tutti”.