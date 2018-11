Trotta Bus: Ci impegneremo a far rinascere trasporto publico Conclusa positivamente riunione con sindacati sul nuovo piano aziendale

Positivo l'esito del tavolo tecnico tra l'azienda Trotta bus e le sigle sindacali sul nuovo piano di ottimizzazione e ammodernamento del trasporto pubblico di Benevento. “Il nostro atteggiamento – spiegano dalla Trotta - è stato costruttivo e orientato a trovare una soluzione che mettesse d'accordo le parti e che desse maggiori tutele ai nostri dipendenti. La dimostrazione di ciò, si trova nelle proposte che abbiamo elencato durante l'incontro: una delle più importanti, secondo il nostro punto di vista, era quella di destinare i turni di ferie dei lavoratori nel week end, per spingere i dipendenti a stare di più con la famiglia e per fornire loro maggiore serenità non solo sul posto di lavoro, ma anche nella vita privata. Abbiamo illustrato anche - annunciano dall'azienda - l'importante investimento che l'azienda farà e che consiste nellla assunzione di sei nuove risorse che verranno inserite e specializzate nell attività di controllo ticket. Le sigle sindacali hanno preso atto della proposta e la analizzeranno con attenzione nei termini e nelle intenzioni, tutti tranne un membro della Cgil che ha inspiegabilmente lasciato il tavolo. Un incontro che nonostante questo ci sentiamo di definire costruttivo e concreto e che ci auguriamo apra una pagina positiva e fruttuosa per il tpl e i cittadini di Benevento".