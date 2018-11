'Sacchetti selvaggi' e pulizia strade: Incontro Asia-Comitato Soddisfatti i partecipanti del comitato "Centro storico-Triggio"

Il comitato di quartiere "Centro storico-Triggio", guidato dal presidente Annalisa Bozzi, è stato ricevuto dai vertici dell'Asia in via delle Puglie. Un incontro promosso dal sindaco Clemente Mastella dopo le preoccupazioni sollevate dai cittadini.

All'attenzione dell'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, dell'ingegnere Liliana Monaco, responsabile area tecnica ed amministrativa e del geometra Giuseppe Scarinzi, responsabile dei servizi raccolta e spazzamento stradale, il Comitato ha presentato le problematiche del quartiere relative allo sversamento selvaggio della spazzatura, della carente pulizia delle strade, nonché della raccolta a singhiozzo dei rifiuti.

Madaro in primis ed i responsabili dei settori, ciascuno per la propria competenza, hanno dato puntuale e rassicurante riscontro, “illustrando – scrivono dal Comitato - dettagliatamente i programmi di intervento ed operatività che l'Azienda sta ponendo e porrà in essere nel breve-medio periodo. In particolare l'imminente utilizzo di telecamere, anche mobili, più volte invocato dai residenti del quartiere, al fine di individuare e, di concerto con le autorità competenti, sanzionare chi si rende protagonista dello sversamento illegale di rifiuti,azione che appare già di per sé una misura soddisfacente per cominciare a restituire al Centro storico - Triggio la dignità che le appartiene. Altro importante impegno assunto dall'azienda è il potenziamento degli operatori addetti allo spazzamento delle strade e marciapiedi”.

Soddisfatti i componenti del comitato per l'esito dell'incontro recependo, “sia l'onestà intellettuale dei dirigenti dell'Asia nel riconoscere l'esistenza della problematica, sia evidenziando come gli stessi non si siano fatti scudo delle oggettive difficoltà che affliggono il comparto della raccolta dei rifiuti a livello nazionale ma che, anzi, si adoperano per fare in modo che le stesse non intralcino oltremodo il proprio operato. Massima soddisfazione deriva anche dalla circostanza che l'odierno incontro con l'azienda non sarà isolato ma l'apripista di una serie di appuntamenti finalizzati, nel medio tempo, al miglioramento delle condizioni di vita del quartiere”.

A tal proposito il presidente e il comitato rendono noto che il 27 novembre alle ore 19, presso l'Oratorio “Giardini Angela Merici” nell'immobile “Ex Suore Orsoline”, struttura gentilmente messa a disposizione da Don Marco Capaldo, si terrà la prossima riunione.