Lonardo a De Luca: "Su Sant'Agata combatte contro se stesso" "Ha chiesto nuovi Dea di I livello, bene, peccato che siano tutti in provincia di Salerno"

Nel ping - pong istituzionale relativo alla situazione del Pronto Soccorso di Sant'Agata de'Goti, interviene polemica Sandra Lonardo. La senatrice di Forza Italia rivolgendosi al governatore De Luca afferma: " Sono contenta che, alla fine, il Presidente De Luca stia conducendo ora una battaglia a favore del Pronto Soccorso a S. Agata De’ Goti. In effetti, lotta contro se stesso! Ma non era stato lui, insieme a molti dei suoi rappresentanti PD del territorio sannita, a non volere sentire ragioni quando protestai perché, di fatto, aveva eliminato il Pronto Soccorso?!

È il Ministro Grillo che deve decidere? Speriamo che accolga le richieste avanzate dal Presidente della Giunta De Luca... per il bene del nostro territorio.

Leggo, con gioia, la richiesta, sempre da parte del Governatore della Campania, dei Dea di I livello... tutti a Salerno!

Ricordo a De Luca di battersi anche affinché l’ospedale di Benevento, in deroga a quanto previsto per la istituzione delle Macroaree, resti Dea di II livello. Intanto perché Benevento è città capoluogo, e poi perché l’accorpamento con Avellino non tiene assolutamente conto della situazione morfologica, geografica e idrogeologica del territorio, collinare e montuoso, oltre che dell'assetto viario disastroso e della distanza chilometrica elevata che separa i comuni della provincia con Benevento e ancor più con Avellino."

Dalla Lonardo poi l'invito a De Luca a venire in città per un sopralluogo: "L’azienda ospedaliera, da tempo oggetto di programmi di disinvestimento pubblico e mortificazione delle professionalità esistenti, è al collasso. Stiamo assistendo al suo completo sguarnimento: la struttura è fatiscente, le sale operatorie sono inadeguate, mancano gli anestesisti...

Rivolgo, ancora una volta, a De Luca l’invito a venire in città per un sopralluogo, così, magari, come avvenuto per l’Ospedale di Sant’Agata, anche sulla drammatica situazione che la sanità beneventana sta vivendo, prima o poi, deciderà di fare dietro front. E noi ce lo auguriamo”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo".