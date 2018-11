Valentino: "Bene De Luca e Mortaruolo su sanità" "Ora attendiamo che il Piano Ospedaliero recepisca la nuova organizzazione"

Un passo importante per il futuro dell'ospedale di Sant'Agata de'Goti e per il pronto soccorso. Così il sindaco di Sant'Agata, Carmine Valentino, a seguito dell'incontro nell'ambito del tavolo ministeriale sulla Sanità: “A seguito del tavolo ministeriale in materia di Sanità che si è tenuto oggi a Roma e delle dichiarazioni rese nell'immediatezza della conclusione dei lavori da parte del Commissario/Presidente De Luca e del Consigliere regionale Mortaruolo non posso che ritenere un passo importante quello che si è messo in campo oggi in termini di ricerca di una soluzione alle istanze che provengono dal territorio sannita per la riorganizzazione dei servizi sanitari - ospedalieri nella nostra provincia con particolare riferimento al Pronto Soccorso del Sant'Alfonso de' Liguori di Sant'Agata de' Goti. Attendiamo vigilanti le prossime settimane affinché il Piano Ospedaliero presentato dalla Regione Campania veda recepire fino in fondo queste nuova organizzazione che dovrà essere poi trasmessa al Ministero per la valutazione di competenza. È stato un passaggio importante e fondamentale nell'ottica di una soluzione che tutti auspichiamo e che a breve possa dare una risposta definitiva alle istanze che provengono dal territorio e che le istituzioni stanno sostenendo con forza insieme ai cittadini e ai comitati nell'ottica di una Sanità che possa essere coerente con i bisogni reali della nostra gente senza abdicare alla visione messa in campo dalla Regione Campania del Polo Oncologico Regionale nel presidio Sant'Alfonso Maria de' Liguori nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera San Pio. Tutto ciò nell'ottica di un rafforzamento dei servizi necessari e vitali delle comunità interessate e di un'azienda ospedaliera con un'offerta sanitaria integrata che possa essere sia sull'emergenza che sull'assistenza non emergenziale un punto di riferimento per il nostro Sannio innanzitutto, ed anche nel contesto regionale, dalla premessa della salvaguardia primaria del DEA di II livello dell'AO San PIO. È un impegno che tutti vogliamo perseguire e in questo resteremo attenti sulle decisioni istituzionali a vari livelli”.