Questura in campo contro la violenza sulle donne Domani punto informativo a piazza Santa Sofia, domenica 25 alle 12 a Palazzo Paolo V

In occasione della giornata internazionale per la violenza contro le donne, la Questura di Benevento scende in campo, ancora una volta, per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di prevenire e contrastare questo fenomeno. La Polizia di Stato sarà presente con un punto informativo e con una serie di iniziative che coinvolgeranno altre realtà impegnate nel sociale per ribadire il comune impegno nella quotidiana battaglia contro la violenza di genere.

L’appuntamento è per domani 24 novembre alle ore 12 e alle ore 18 in Piazza Santa Sofia per la campagna di prevenzione “questo non è amore” che la Polizia di Stato, anche attraverso il camper anti violenza, ha promosso in tutto il Sannio incontrando scuole, istituzioni e cittadini.

L’ultimo appuntamento è per domenica 25 novembre alle ore 12 a Palazzo Paolo V in corso Garibaldi a Benevento.