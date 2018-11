Impianto compostaggio. "Il ministro Costa verrà a Sassinoro" Lo annunciano i componente del comitato “Rispetto e tutela del territorio”

Questa mattina circa 65 persone del Comitato Civico “Rispetto e tutela del territorio” di Sassinoro ha partecipato ad un convegno organizzato a Scafati per discutere di problemi legati all'ambiente in Campania, al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Commissione Ambiente della Regione Campania, Gennaro Oliviero e il Ministro dell’Ambiente Costa.

“Nonostante la questione riguardasse il fiume Sarno – scrivono dal comitato - e i problemi di inquinamento legati a quel territorio, che hanno causato fra l'altro momenti concitati dovuti all’esasperazione dei cittadini che su questa questione si sentono oramai abbandonati, siamo riusciti ad avere un colloquio con Costa al quale abbiamo riferito dell'incontro che ci sarà al Ministero il 4 dicembre prossimo ma al quale purtroppo non potrà essere presente per motivi istituzionali. Il capo del dicastero per l'Ambiente si è impegnato però a venire a Sassinoro a verificare le motivazioni della nostra protesta, in quanto, come ha spiegato nel suo intervento al convegno, i cittadini vanno ascoltati perché sono i veri protagonisti dei territori, gli unici a poter parlare per far conoscere problemi e opportunità dei luoghi che vivono.

Abbiamo avuto anche un incontro informale con il presidente Oliviero il quale ci ha comunicato che il problema è stato attenzionato in Regione. La nostra lotta continua per dire no a chi vuole decidere per noi!”.