Vigili del fuoco Conapo Benevento a Napoli per protesta Contro il mancato pagamento delle spese accessorie anche per il terremoto. Soddisfatto Cavuoto

Sciopero dei vigili del fuoco aderenti al Conapo, che questa mattina per quattro ore si sono ritrovati a Napoli per manifestare contro i mancati e tardivi pagamenti delle indennità accessorie.

Nutrita la partecipazione di personale operativo, una delegazione è stata ricevuta in Prefettura.

“Persino chi ha scavato eroicamente durante il terremoto di Casamicciola – scrive il Conapo - attende di essere pagato, lo stesso per chi spegne i roghi tossicologici di rifiuti o chi fa servizio di vigilanza presso gli STIR, come quello di Benevento, lavora alecremente ma attende anche anni le relative indennità. Tutto questo è inaccettabile, come è inaccettabile l'indecoroso rimpallo di responsabilità di chi dovrebbe pagare i Vigili del fuoco. Oggi i vigili del fuoco campani gridando la loro indignazione!”.

Anche una delegazione Conapo del comando provinciale vigili del fuoco di Benevento presente a Napoli. Per quanto riguarda lo sciopero di 4 ore, presso il Comando di Benevento c'è stata un adesione del 100%. Soddisfatto il segretario provinciale Conapo vigili del fuoco di Benevento, Livio Cavuoto.