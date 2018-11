"Questo non è amore", la Polizia di Stato incontra i cittadini Il questore Bellassai: "Lavorare insieme alla comunità per raggiungere il miglior risultato"

La Polizia di Stato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si terrà domani, 25 novembre 2018, ha incontrato i cittadini a piazza Santa Sofia, simbolo di Benevento Unesco. Gli agenti hanno spiegato ai cittadini, ed in particolare alle donne, i mezzi e le metodologie utilizzate dalla Polizia di Stato quando è chiamata a intervenire nei casi di violenza sulle donne. Nell'incontro di questa mattina in piazza Santa Sofia a Benevento, il Questore Bellassai ha sottolineato che la sensibilità al tema trova ragione anche nel fatto che la Polizia è il corpo che da più tempo vanta una presenza significativa di personale femminile.

“Siamo da sempre in campo – ha spiegato il Questore – per rafforzare l'alleanza con le donne vittime di violenza, affiancarle nel percorso di denuncia e fare rete con figure professionali coinvolte nei centri antiviolenza. Anche quest'anno accanto all'azione repressiva che svolge la Polizia abbiamo proseguito l'attività di prevenzione che vede nella campagna 'Questo non è amore' un'occasione privilegiata per incontrare i giovani, le donne e tutti i cittadini anche grazie all'ausilio del camper rosa allestito come aula multimediale che ha fatto tappa in alcune realtà della provincia di Benevento”.

Parola d'ordine “alleanza e collaborazione con le associazioni, con le realtà che combattono la violenza di genere ma anche con le aziende e con i cittadini per diffondere sempre più una cultura delle pari opportunità. Con questo spirito di cooperazione ho voluto che fosse presente questa mattina e nel pomeriggio, in piazza Santa Sofia a Benevento, un punto informativo della Polizia di Stato relativo alla campagna nazionale 'Questo non è amore', con la presenza di una equipe multidisciplinare composta da operatori specializzati e da esperti che forniranno anche un supporto psicologico e giuridico alle persone presenti. Ma per dare maggiore significanza a questo momento di informazione – riflessione ho ritenuto – ha concluso il questore - che insieme ad altre realtà sociali e culturali della provincia dovesse tenersi una miscellanea di reading e danza sul tema dell'antiviolenza e delle pari opportunità perchè riteniamo che sia primariamente un problema culturale sul quale è opportuno fare un salto culturale importante”.

Anche per la giornata di domani, 25 novembre, la Polizia di Stato sarà presente presso il Centro Commerciale Buonvento di Benevento con un presidio informativo sulla campagna nazionale “Questo non è amore”.