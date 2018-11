Alessandro, piccolo e talentuoso pilota sannita di motocross Da 3 anni il pilota più veloce della sua categoria

Un piccolo e talentuoso pilota sannita che ormai da anni sta primeggiando sui circuiti di motocross. Si tratta di Alessandro Rapuano, che nella sua categoria, 65 cc cadetti, è da ben 3 anni il pilota più veloce.

Al termine la stagione agonistica 2018 del motocross in Campania, si riconfermano gli eccellenti risultati del pilota sannita. Il giovane, 10 anni di età, ha svolto l’intero campionato regionale Campano salendo sempre sul podio. Nel suo palmares si annoverano importanti successi sul territorio nazionale tra i quali "motul "e alcune tappe del campionato italiano motociclismo. Selezionato per il trofeo "coppa delle Regioni svoltosi sul circuito di Cingolii (MC), in cui si sono confrontati i piloti nazionali più quotati, ha dato dimostrazione delle sue doti. Il team composto dal padre Maurizio, dal meccanico Antonio Catapano nonché dall'impeccabile supporto del FaschionBike di Tony Cerbone completano la squadra di supporto. La prossima Stagione agonistica 2019 sarà un crocevia importante per le ambizioni del giovane che punta alla partecipare al campionato Italiano minocross cadetti 65 cc. A lui i migliori auguri per un futuro ricco di vittorie.