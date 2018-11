Giornata Mondiale contro violenza sulle donne al Liceo Guacci Per gli studenti corso di difesa personale Krav Maga

Il Liceo Statale “G.Guacci” di Benevento per celebrare “ la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne” ha organizzato due giornate dedicate alla difesa personale, in collaborazione con la B Fit a.s.d. p.s. e la Cultura e Sport a.s.d. , guidate rispettivamente dal D.T. Bruno Di Pietro e dal M° Roberto Dell’Oste , coordinati dai docenti del Dipartimento di Scienze Motorie.

L’attività ha coinvolto gli alunni mettendo in campo delle nozioni teorico - pratiche di difesa personale Krav Maga. Quest’arte marziale insegna a controllare le emozioni in caso di comportamenti aggressivi e di provocazioni verbali o fisiche.

Le lezioni hanno proposto in particolar modo alle alunne tecniche di difesa personale semplici, immediate ed efficaci, che possono servire ad affrontare persone malintenzionate, aumentando l’effetto sorpresa. Inoltre sono stati forniti insegnamenti per aumentare la determinazione mentale (autocontrollo, valutazione del pericolo, linguaggio del corpo, coraggio, emozioni) .

Le docenti hanno sensibilizzato gli alunni sul tema del rispetto nelle relazioni, della violenza contro le donne e del femminicidio.

L’attività ha riscosso grande interesse e successo , data l’attualità della problematica.