Sentenza su lavoro notturno, l'Asia spiega... L'amministratore unico Madaro: "Sentenza impugnata e ancora non definitiva"

Con riferimento alle dichiarazioni rese dall’avvocato Vincenzo Sguera, consigliere del Comune di Benevento, relative alla sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, che ha riconosciuto il diritto di un dipendente di Asia a percepire una retribuzione per il lavoro notturno con maggiorazione del 133%, in luogo di quella contrattualmente prevista del 33%, interviene l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro che spiega: “in primo luogo la sentenza di che trattasi rinviene la propria genesi in una prassi avviata, senza alcun atto giuridicamente formalizzato, dall'organo amministrativo pro tempore della Società a decorrere dal novembre 2009.

Con disposizione di servizio del 03.11.2016 il Direttore Generale della Società ha adottato specifico provvedimento volto a ricondurre la retribuzione per il lavoro notturno entro i limiti contrattualmente stabiliti.

Il giudice di prime cure, tuttavia, ha ritenuto – spiega Madaro - che detta disposizione non fosse idonea ad incidere su quello che è stato qualificato come un vero e proprio uso aziendale, con conseguente accoglimento del ricorso del lavoratore.

Sul punto, peraltro, si precisa che la sentenza di che trattasi è oggetto di impugnativa dinanzi alla competente Corte d’Appello, di talché la stessa risulta priva del carattere della definitività, e che, allo scopo di ridurre le eventuali ripercussioni negative sull’ASIA e di ripristinare la legalità violata, la Società ha concluso in data 08.11.2018 un accordo sindacale con la RSU aziendale per effetto del quale, ferme ed impregiudicate le questioni relative al periodo pregresso (oggetto, come riferito, di contenzioso in sede giurisdizionale), con decorrenza dal 18.10.2018 il lavoro notturno prestato dai dipendenti di ASIA è remunerato con una maggiorazione del 33% rispetto alla paga oraria standard, in pedissequa applicazione delle disposizioni dettate dal Contratto nazionale del lavoro di riferimento”