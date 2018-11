Colletta alimentare 2018: il bilancio del Leo Club Benevento il Presidente Piscitelli: "Grazie al mio team che si adopera sempre a 360 gradi"

“Che cosa esprime il grido del povero, se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza?”. Questo lo spunto di riflessione del Papa, in occasione della giornata mondiale dei poveri 2018. E come accade per ogni altra iniziativa benefica, la risposta è arrivata subito anche dal Leo Club di Benevento con un impegno e una partecipazione pieni di amore per coloro che, all’interno della società, vivono in grandi condizioni di povertà e di bisogno. Il Leo Club di Benevento, facendo proprio l’invito del Santo Padre, ha partecipato attivamente e fattivamente , sabato 24 novembre , alla giornata della colletta alimentare, presso il supermercato Decò di Benevento raccogliendo ben 25 pacchi da destinare ai bisognosi.

Il neo presidente del Club Beneventano, impegnato in prima persona nell’iniziativa, ha espresso tempestivamente la sua gratitudine ed il suo compiacimento: “Prima di ogni altra cosa, ha commentato il Presidente del Leo Club, Antonio Piscitelli, Voglio ringraziare il mio team che si adopera sempre a 360 gradi per sostenermi e per sostenere il Club; un ringraziamento va anche al presidente del Lions Club Benevento Host, Nicola Lauro e alla Leo Advisor Lions Benevento Host, avv. Stefania Camerlengo, sempre pronti ad offrire a me e alla mia squadra sostegno e collaborazione; ma un grazie di vero cuore va sicuramente a tutte le persone, che spinte da sentimenti di solidarietà hanno offerto il loro importante contributo, consentendoci di raccogliere una grande quantità di prodotti da offrire ai meno fortunati. La soddisfazione più grande, ha continuato Antonio Piscitelli, è stata la risposta di tutti e, soprattutto, il desiderio che tale iniziativa ha suscitato in altre persone. Infatti, proprio, sabato, un gruppo di ragazzi, mossi da questo spirito solidale e benefico, ha avanzato richiesta di iscrizione a questa grande famiglia dei Leo Club che rappresento. Sono orgoglioso di questo, sono orgoglioso del mio team e dell’impegno che mostriamo, sono orgoglioso della mia città: è per questo che a nome del Leo Club di Benevento, pieno di gratitudine e di affetto per ognuno non posso che dire a ciascuno: grazie!”.