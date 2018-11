Prove di polo turistico nel Sannio In campo la Pro Loco e i vari soggetti del territorio

Prove di Polo Turistico, motore per l’industria turistica del Sannio con la Proloco e i soggetti del territorio per lanciare un forte richiamo alla Regione e al ministero del Turismo a destinare le risorse necessarie per lo sviluppo in provincia di Benevento.

La proloco Centro Storico Città di Benevento in collaborazione con il Lions Club Benevento “Arco Traiano, la Fondazione ad Astra ed il patrocinio morale della Provincia di Benevento ha indetto un Convegno di studio sul Polo Turistico del Sannio per venerdì 30 novembre con inizio alle 16,00 pressa la sala Consiliare della Provincia di Benevento. Il Convegno ha l’obiettivo di avviare un serrato confronto tra i soggetti del territorio al fine dicreare un sistema virtuoso tra imprese e istituzioni e gli operatori del settore per rilanciare fortemente il settore turistico del Sannio, sollecitando Regione e Ministero per il Turismo. Dopo i saluti del Presidente della Provincia Antonio Di Maria e quello del presidente Lions Biagio Cefalo, introdurrà i lavori il presidente della Pro loco Verga a cui seguiranno gli interventi programmati di Guida Tortorella Esposito e Elvira Martini docenti alla Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali dell’Unisannio. La parte organizzativa è a cura dei neoconsiglieri della Pro loco Martina Melchiorre, Felice Tavino, Enrico Varricchio e Leonardo Desiderio. “Abbiamo invitato al Tavolo di partenarito gli attori del territorio a partire da Enti locali – dichiara il presidente della Pro Loco Antonio Verga - Camera di Commercio, Scuole, Università, Conservatorio di Musica, Ept, Pro Loco, Associazioni di categoria, Distretti Turistici, Associazioni ambientaliste, Aziende del settore e i due Gal del Sannio per una discussione aperta r franca al fine di acquisire una conoscenza condivisa dell’attività turistica e dei suoi effetti sulla provincia sannita a partire dalla città di Benevento.”

L’idea è quella di avviare una governance multi-level che introduca elementi di indirizzo politico e programmatico, attraverso il coinvolgimento del partenariato socio-economico, la partecipazione strutturata attraverso incontri tematici, la costituzione di un comitato tecnico e un pool di esperti e consulentistrategici.Uno degli obiettivi è sviluppare una strategia di comunicazione operativa per valorizzare al meglio il territorio, le peculiarità e l’offerta territoriale per costruire una destinazione turistica d’eccellenza.

“Il Convegno di venerdì prossimo – conclude il presidente Verga - è il primo appuntamento di un ciclo di incontri tematici approvati dal nuovo Consiglio Direttivo della Pro loco per approfondire la costituzione del Ptl, che si articoleranno a cadenza mensile sulle seguenti tematiche:Arte, Cultura e Formazione; Progetto Zes: Benevento Zona economica speciale; Tutela dell’Ambiente e Green Economy; Il sistema Economico e finanziario: il ruolo delle banche; Le risorse del Territorio: Agricoltura ed Enogastronomia; La ricerca scientifica tra innovazione tecnologica e lo sviluppo del territorio, Progettazione e Riqualificazione Urbana." Fin qui la nota del presidente Antonio Verga.

Redazione Bn