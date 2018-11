Sannita rappresenterà 300mila studenti della Campania Si tratta di Pier Giorgio Grasso, studente del Liceo scientifico Rummo di Benevento

Sarà Pier Giorgio Grasso a rappresentare i circa 300mila studenti della Campania. Ieri presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a Napoli, lo studente del liceo scientifico Rummo di Benevento, è stato eletto all’unanimità coordinatore delle consulte provinciali degli studenti .



Il neoeletto presidente sannita rappresenterà la regione Campania) nell’UCN (Ufficio di Coordinamento Nazionale) del prossimo gennaio e nel CNPC (consiglio nazionale dei presidenti delle consulte).

Già lo scorso anno scolastico Pier Giorgio ha avuto modo di maturare esperienze significative partecipando ad eventi di portata nazionale come la “Nave della Legalità” dove ha incontrato il Presidente Mattarella ed ha avuto modo di avere un colloquio personale con il presidente Fico sulla realtà scolastica in Campania.