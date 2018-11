Rifiuti, l'allarme dell'Asia: problemi per la raccolta Si prospettano ulteriori rallentamenti nel servizio a causa del rallentamento dello Stir di Tufino

L'A.S.I.A. Benevento S.p.a. Con una nota rimarca ed informa i cittadini di Benevento che, a seguito del perdurare delle criticità sullo smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso l’impianto STIR di Tufino, “- come già evidenziato nel comunicato del 15 novembre -, nei prossimi giorni si potranno verificare ulteriori disservizi e ritardi nel servizio di raccolta.

In particolare – spiega l'amministratore unico Donato Madaro -, i rallentamenti dell’impianto napoletano, a cui sono destinati i rifiuti non riciclabili, ha comportato e comporterà, di fatto, l’impossibilità di completare le raccolte programmate.

Tali criticità si potranno manifestare anche per i servizi dedicati alle utenze non domestiche.

Al fine di attenuare tali disservizi, non dipendenti da responsabilità di A.S.I.A. Benevento S.p.a., alla ripresa dei turni successivi dei singoli flussi di rifiuti raccolti, l’Azienda ha previsto che si inizi il percorso dal punto in cui è conclusa la raccolta del turno precedente”.

L'azienda ringrazia i cittadini che stanno collaborando a fronteggiare la situazione critica, “ripeto non addebitabile in alcun modo all’Azienda, si esortano gli stessi a produrre una quantità minore di rifiuti indifferenziati, in quanto, da verifiche eseguite su varie utenze, la differenziazione dei rifiuti urbani non avviene secondo quanto stabilito dalle Ordinanze Sindacali n. 213/2009, n. 97/2010 e n. 146/2010; pertanto si invita ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di dette Ordinanze pubblicate sul sito aziendale www.asiabenevento.it”.