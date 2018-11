Benevento: nuova domenica di stop totale alle auto Città completamente off limits al traffico dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

Nuova domenica di blocco del traffico pressoché totale a Benevento per contrastare i superamenti dei limiti di guardia delle polveri sottili. Lo ha annunciato il Comune, illustrando il dispositivo traffico per domenica: "Si rende noto che, a seguito del superamento del valore massimo della media giornaliera di PM 2,5 e PM 10, è stata emessa un’ordinanza sindacale che vieta la circolazione in ambito urbano di tutti i veicoli a motore nella giornata di domenica 2 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Di conseguenza saranno istituiti i seguenti punti di chiusura della zona interdetta:

contrada Piano Morra, incrocio con viabilità area stadio Ciro Vigorito;

via Napoli, incrocio sul ponte fiume Sabato (direzione centro);

via Torre della Catena, incrocio con via Appio Claudio (direzione rione Libertà);

via Torre della Catena, incrocio con corso Dante (direzione centro);

via Posilipo, incrocio con via Agilulfo (direzione centro);

corso Vittorio Emanuele (direzione centro);

via San Pasquale, incrocio con via Tiengo (direzione Arco di Traiano);

via San Pasquale, incrocio con via dei Longobardi (direzione Arco di Traiano);

via Cupa Ponticelli, incrocio con rotonda Ponticelli;

via Guglielmo di Tocco, incrocio con via Schipa;

via Mustilli, incrocio con la rotonda delle Scienze;

via Nicola Sala, incrocio con la rotonda delle Scienze;

via Rotili, incrocio con sottopasso via Goldoni (direzione via Pirandello);

via Mario Vetrone, incrocio con via Pietro Nenni;

rotonda Meomartini, incrocio con via Meomartini (direzione viale Mellusi);

viale Mellusi, incrocio con via Meomartini;

via delle Puglie, incrocio con via Avellino.

Sono esclusi dal divieto i mezzi pubblici, i mezzi di soccorso e d’emergenza, i mezzi delle forze di polizia, le autovetture elettriche e a gas, le biciclette a pedalata assistita e le auto Euro 6".