Digitalizzazione delle imprese del Sannio, parte la sfida In campo la Camera di Commercio di Benevento

La Camera di Commercio di Benevento per la digitalizzazione delle imprese del Sannio. La Digital Transformation per le imprese è un’opportunità e una sfida da cogliere il prima possibile, è un processo lungo ma necessario per innovare i processi produttivi ed accrescere la competitività.

Da dove cominciare? Cosa fare? Ci sono agevolazioni ? A chi rivolgersi?

A queste domande la Camera Commercio di Benevento, da sempre attenta alle esigenze delle imprese del territorio, vuole dare una risposta attraverso il Punto Impresa Digitale (PID).

Una struttura di servizio che intende supportare ed assistere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) nei processi di digitalizzazione, facilitando l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

In tale ottica l’Ente camerale ha attivato il “Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2018”, mettendo a disposizione delle imprese della provincia di Benevento un fondo di 125mila euro. I contributi a fondo perduto (voucher) sono utilizzabili per l’acquisto di beni, servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali.

L'importo massimo finanziabile per ciascun voucher è di 5000 euro e le domande devono pervenire a mezzo Pec, utilizzando i moduli scaricabili sul sito www.bn.camcom.it, entro il 15 dicembre 2018.

Fra le attività previste dal Punto Impresa Digitale, l'Ente ha organizzato una serie di seminari per diffondere la consapevolezza “attiva” delle imprese sulle tecnologie 4.0.

Domani 30 novembre, si terrà il seminario dal titolo: “Il marchio strumento di tutela e leva di marketing per l’E-Commerce”. L’incontro, promosso anche nell’ambito del Punto Informativo Brevettuale operativo presso Valisannio, è rivolto ad Imprese, Professionisti e Associazioni di categoria, con la finalità di promuovere anche tra le piccole e medie imprese della provincia di Benevento l’adozione di strategie di tutela e di valorizzazione della Proprietà Industriale e principalmente del marchio d’impresa.

Il 5 e 6 dicembre, si terrà il seminario “La tua azienda è sempre in tasca”. Presentazione dei servizi digitali gratuiti della Camera di commercio e utili alle imprese nel passaggio verso la digital transformation: Spid, cassetto digitale, fatturazione elettronica, libri digitali.

Per informazione e modalità di iscrizione ai seminari si rimanda al sito istituzionale www.bn.camcom.it o alla pagina facebook di Valisannio (@Valisannio)

Con il progetto "Punto Impresa Digitale" , inoltre, le Camere di commercio italiane hanno messo a punto un servizio gratuito, il “SELFI 4.0”, un test per misurare il livello di maturità digitale (digital maturity assessment) ed il grado di readiness al cambiamento delle imprese in merito alle tecnologie digitali. Le imprese interessate possono effettuare il test di autovalutazione

Selfi4.0 collegandosi online al portale del Pid www.puntoimpresadigitale.camcom.it oppure presso lo sportello Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Benevento aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle12:00. Il Digital Promoter accompagnerà dal “vivo" le imprese nella compilazione del test. Si potrà così ottenere una fotografia del proprio grado di maturità 4.0 ed un report comprensivo delle indicazioni sintetiche di miglioramento del proprio livello di maturità digitale.

Redazione Bn