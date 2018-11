Guardia di Finanza. Il generale Pomponi a Benevento Comandante Regionale Campania ha incontrato il colonnello Intelisano e vertici istituzionali

Questa mattina il comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza, il Generale di Divisione Virgilio Pomponi, ha raggiunto il comando provinciale di Benevento.

Accolto dal comandante provinciale, Mario Intelisano, l’alto ufficiale ha incontrato i comandanti dei reparti per un approfondimento sulle principali tematiche questioni che riguardano il Sannio. Il generale Pomponi ha anche salutato i militari in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia ed ha incontrato il personale in servizio, al quale ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine per il lavoro svolto, esortandolo a proseguire, con crescente dedizione, nell’attuazione della missione istituzionale. Al termine della visita, il comandante Regionale Campania, accompagnato dal colonnello Intelisano, ha raggiunto il Palazzo di Governo per incontrare il prefetto di Benevento,. Francesco Antonio Cappetta e, successivamente al Palazzo di Giustizia, dove ha incontrato il Procuratore Capo, Aldo Policastro, ed il presidente del Tribunale, Marilisa Rinaldi.