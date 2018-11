Corso Garibaldi, al via la posa di 90 alberi di Natale | FOTO L'iniziativa della Camera di Commerco

Cominciate questo pomeriggio a Benevento le operazioni per la messa a dimora di 90 alberi di natale. Alti circa quattro metri, gli abeti saranno dislocati lungo il Corso Garibaldi. Gli alberi saranno poi addobbati. Si tratta di un'iniziativa voluta e finanziata della Camera di commercio di Benevento per abbellire il Centro cittadino. Questo pomeriggio la ditta incaricata ha piantato gli alberi, all'interno di grossi vasi in cemento in modo da non far morire le piante che poi verrano ricollocate altrove.