Federazione atletica: "Campo Coni inservibile, si intervenga" Il presidente Ciampi: "Abbiamo atleti che vanno alle Olimpiadi e un campo in condizioni pietose"

Gli atleti beneventani, per gareggiare devono sempre andare altrove, fuori città, date le condizioni in cui versa il Campo Coni. E' per questo che il Comitato provinciale della Federazione Italiana Atletica Leggera, ha chiesto a Mastella di intervenire, anche in considerazione degli ottimi risultati raggiunti dagli atleti beneventani impegnati in questo tipo di discipline.



Il presidente Vincenzo Ciampi, infatti, rivolgendosi al sindaco dice: "Con vivo piacere abbiamo appreso del Suo autorevole interessamento per il reperimento di fondi onde consentire alla Provincia di ristrutturare il Campo Scuola CONI di Benevento.

Come è noto, l'impianto, unico in provincia per la pratica dell'Atletica Leggera, è ormai quasi del tutto inagibile e da anni non può più ospitare manifestazioni, ma è in grado di consentire e, solo parzialmente, allenamenti.

Nonostante ciò le nostre Società sportive, con enorme sacrifici di Dirigenti, Tecnici e Atleti, sono costrette a gareggiare sempre in trasferta continuando a conseguire risultati di indubbio valore: un atleta beneventano ha partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, è stato conseguito negli anni 2016/2017 lo scudetto di Campione d'Italia di Società, numerosi atleti hanno vinto titoli italiani e vestito la maglia azzurra.

Anche la promozione sportiva è stata particolarmente curata: dal 1958 si può con sicurezza affermare che la maggior parte dei giovani studenti sanniti hanno calcato la terra rossa del campo, avendo tutte le Scuole utilizzato l'impianto in oggetto.

É da tenere anche presente che il Campo, situato in un quartiere popolare ,della città, è fondamentale non solo per la pratica sportiva ma, per una necessaria aggregazione sociale ai fini di rimuovere gli squilibri socio-economici presenti nel territorio.

Per la necessità della comunità, ci auguriamo che quanto prima il campo Scuola CONI passa risorgere per consentire ai giovani di "crescere" educati ai valori dello Sport".