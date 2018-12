Caos traffico e parcheggi, sos all'amministrazione Disagi insostenibili. I residenti di via Flora, Sala e Rosa scrivono al Comune

I problemi legati al parcheggio e alla circolazione stanno diventando insostenibili per i commercianti della zona alta di Benevento e in particolare di via Nicola Sala, via Francesco Flora e via Salvator Rosa. Il loro è un sos all'amministrazione attraverso una lettera aperta: “Ad ottobre 2017 con un'istanza firmata da circa 30 commercianti e da studi professionali della zona, protocollata al Sindaco, all'assessore alle Attività Produttive, all'assessore alla Mobilità ed alla Polizia Municipale avevamo richiesto interventi in merito alle problematiche per parcheggi e circolazione vissute quotidianamente in via Nicola Sala, via Salvator Rosa e via Francesco Flora. Problematiche che persistono tutt'oggi in maniera ancora più pesante e rispetto alle quali invochiamo, questa volta anche pubblicamente, un intervento celere da parte dell'Amministrazione comunale".

Così un gruppo di commercianti della zona firmatario dell'istanza che spiega: "lo scorso anno avevamo manifestato le notevoli difficoltà che si registrano in merito a traffico e parcheggi in una zona come la nostra che è punto di riferimento per l'intera provincia sannita in quanto sede di numerosi uffici pubblici (Università, Provincia, Tribunale, Questura, Inail, Inps, Poste) oltre che di diverse scuole. Allo stato attuale l'area risulta così molto spesso priva di posti disponibili creando grande disagio ai residenti e danno economico alle attività commerciali nonché molto spesso difficoltà di circolazione con conseguenti ingorghi e traffico.

Avevamo offerto la nostra massima disponibilità al confronto con le istituzioni competenti per valutare in modo condiviso gli interventi necessari e le possibili soluzioni tenendo conto dell'esigenza di contemperare gli interessi di tutti (residenti, commercianti, lavoratori, utenti). Dopo un incontro svoltosi al Comune nei giorni successivi al protocollo dell'istanza tuttavia non abbiamo registrato nessun seguito e nessuna iniziativa concreta in questa direzione.

Dobbiamo invece constatare con rammarico - sottolineano i commercianti - come non si sia tenuto conto anche delle esigenze dei commercianti in occasione delle chiusure al traffico domenicale. Quest'area infatti, nonostante vi siano attività aperte di domenica, è stata completamente isolata al traffico, situazione che ha arrecato disagio agli esercizi commerciali già costretti a subire un momento congiunturale negativo. Una questione, quella relativa alla chiusura al traffico, sollevata anche dal comitato di quartiere.

Alla luce di tutto ciò rinnoviamo il nostro invito all'Amministrazione comunale ad un confronto con i commercianti su tutte le problematiche vissute dalla zona e ad individuare rapidamente soluzioni efficaci così come ad un dialogo sulle prospettive di sviluppo dell'area commerciale. Il nostro - conclude il gruppo di commercianti - vuole essere esclusivamente un sollecito ad affrontare questioni aperte con un approccio mai distruttivo o preconcetto ma costruttivo e volto alla tutela ed alla valorizzazione del commercio di prossimità di via Nicola Sala, via Salvator Rosa e via Francesco Flora che rappresenta parte determinante dell'economia e del valore di questo quartiere".