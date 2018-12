L'arcivescovo Accrocca: dove si fa il presepe regna la fede Al via l'11esima mostra dei prespi visitabile a Palazzo Paolo V

Taglio del nastro, ieri pomeriggio, per l'11esima edizione della mostra dei Presepi, organizzata dall'associazione "Amici del Presepe" di Benevento. La mostra è stata allestita nello spazio espositivo di Palazzo Paolo V, al Corso Garibaldi di Benevento, e rimarrà aperta fino a domenica 9 dicembre. Gli orari di apertura vanno dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, ingresso libero.

La serata di inaugurazione della mostra, è stata dedicata al ricordo di Francesco Salvati, per anni punto di riferimento dell'associazione, recentemente scomparso. Nel suo ricordo si è tenuto un convegno dal tema:“Il Presepe, Arte, Umanità, Fede”.

Dopo il saluto di Massimo Pedicini, presidente dell'associazione "Amici del Presepe" di Benevento, il ricordo di Francesco Salvati è toccato a Mons. Pompilio Cristino, assistente spirituale dell'associazione. Occhi lucidi e tanta emozione per un uomo che ha dedicato tantissimo alla promozione dell’arte del presepe: erano presenti la moglie, signora Rosalia Pagnozzi e la figlia Maria Rosaria.

A seguire i tre interventi sul tema. Il giornalista Mario Pedicini, soffermandosi sulla “umanità” insita nella riproduzione natalizia della Natività, ha sviscerato l’aspetto anche nella sfera familiare, trovando spunti nella canzone napoletana in quello che è l’inno della emigrazione italiana, “Lacrime Napulitane” ,nel quale si raccomanda di non far mancare il presepe ai bambini della famiglia.

Maurizio Cimino, docente di storia dell'arte, ha sottolineato la presenza della rappresentazione della Natività in tante opere dei più grandi artisti italiani, partendo da quella di S. Francesco d'Assisi a Greccio.

Infine l’Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca, si è soffermato sul parallelismo Fede- Presepe: in tutti coloro che si cimentano nella realizzazione del presepe nella propria abitazione regna la fede, e da questo segnale, a volte sopito, si può e si deve ripartire tenendo il presepe, e la Natività, al centro delle feste di Natale.

“Nelle famiglie tutti devono partecipare alla costruzione del presepe, senza preoccuparsi di sporcare un po’, anche la casa”, così ha concluso Mons. Felice Accrocca.

Al termine del convegno la signora Salvati e l’Arcivescovo Accrocca hanno tagliato nastro, aprendo ufficialmente l'11° Mostra degli “Amici del Presepe di Benevento”, che rimarrà aperta fino a domenica 9 dicembre.