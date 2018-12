Giocattoli e beni di prima necessità da donare per il Natale L'iniziativa di Gioventù nazionale. Raccolta presso chiese San Bartolomeo e San Filippo

Regali da donare a chi non potrà comprarne uno per i propri figli, per i propri nipoti. Questa l'iniziativa di Gioventù nazionale che ripropone il natale solidale.

Presso la chiesa di San Bartolomeo e la chiesa di San Filippo Neri è possibile portare giocattoli e beni di prima necessità in dono per i più bisognosi.

“Che cos è la magia del Natale se non il piacere del dono, quel dono portato dai Magi a quel bambino nato in una grotta che è nostro Signore”. Così Domenico Giglio coordinatore provinciale gioventù nazionale Benevento che spiega: “In questi tempi dove aumenta sempre più la polarizzazione della ricchezza a sfavore dei meno abbienti e con la crisi economica sempre sull'uscio della porta, questo natale cambiamo rotta. Se come singoli possiamo poco contro la crisi economica, possiamo tanto contro la crisi emozionale”.