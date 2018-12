Raccolta rifiuti contrade: difficoltà anche davanti all'Asia Enormi cumuli di immondizia dinanzi il nuovo centro operativo dell'azienda a contrada Olivola

Che la raccolta dei rifiuti differenziati sia in affanno lo si era capito subito dopo l'incendio che ha praticamente reso inutilizzabile li Stir di Casalduni.

Nei giorni e nelle settimane a seguire, l'allarme è stato lanciato con sistematicità dall'amministratore unico dell'Asia, Domenico Madaro anche dopo il rallentamento dello Stir di Tufino, in provincia di Napoli – dove l'immondizia del capoluogo è stata dirottata dopo il rogo di Casalduni – dovuto al funzionamento a singhiozzo del termovalorizzatore di Acerra.

Con il passare dei giorni, però, cresce un dato allarmante: la raccolta dei rifiuti a Benevento è in sofferenza, specialmente nelle contrade dove, dopo il 'fallimento' dei cassoni automatici, che avrebbero dovuto rappresentare il preludio per la tariffa unica personalizzata grazie alle schede elettroniche (badge) che consentivano l'apertura degli sportelli e ne quantificavano i conferimenti, sono tornati i cassonetti, o meglio campane per il vetro 'modificate' con aperture più grandi in modo da consentire il deposito dei sacchetti.

Ormai da settimane, purtroppo, nonostante l'impegno dell'azienda a monitorare – anche con telecamere nascoste – e ad aggiornare i piani di ritiro, gli ex ecopunti si sono trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto. Le immagini che pubblichiamo si riferiscono all'ecopunto di contrada Olivola, adiacente alla recinzione dell'Asia che da mesi si è trasferita nei capannoni dell'ex azienda Laser.

Un datro, questo, che testimonia il grado di difficoltà in cui si trova l'Asia a causa della completa rottura - provocata dagli incendi di probabile natura dolosa – del ciclo dei rifiuti già normalmente in affanno. Ora con uno Stir in meno in Campania e con una serie di centri per la raccolta di multimateriali (carta e plastica) incendiati in tutta la Campania, la situazione rischia davvero di collassare.

La situazione non va certo meglio nelle altre contrade. San Vitale, Pantano, Piano Cappelle, San Vito ed altre zone 'rurali' sono sempre più spesso invase dai sacchetti lasciati a ridosso delle campane stracolme.

Al.Fa