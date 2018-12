Protesta commercianti zona Alta: si convoca seduta commissione L'annuncio di Franzese e Russo dopo le richieste degli esercenti

“In relazione alle istanze avanzate dai commercianti di via Nicola Sala, via Salvator Rosa e via Francesco Flora vi è la nostra intenzione e massima disponibilità a convocare una seduta congiunta delle commissioni Attività Produttive e Mobilità a cui invitare gli esercenti della zona per analizzare le questioni poste all’attenzione dell’Amministrazione comunale”.

Lo annunciano i presidenti delle commissioni consiliari Attività Produttive e Mobilità, Domenico Franzese ed Angela Russo, in riferimento alla nota di un gruppo di commercianti della zona alta che avevano richiesto un intervento dell’Amministrazione sulle problematiche vissute dall’area commerciale e sulle questioni traffico e parcheggi.

“Nei prossimi giorni - dichiarano Franzese e Russo – provvederemo a concordare la calendarizzazione della seduta congiunta, sulle tematiche poste nell’istanza, con gli altri componenti delle commissioni consiliari e con gli stessi commercianti, valutando poi con loro la possibilità di estendere l’invito anche ad altri presidenti di commissione su tematiche di interesse.

In questo modo intendiamo dare ascolto a problematiche, istanze, idee dei commercianti, confrontarci con gli stessi sulle iniziative che l’Amministrazione ha attuato o intende attuare e concordare poi azioni risolutive e condivise.

Nei prossimi giorni sono già in programma delle sedute di commissioni con i commercianti del centro storico, conclusi questi appuntamenti già programmati nelle prossime settimane provvederemo quindi a fissare l’incontro con gli esercenti di via Sala, via Flora e via Salvator Rosa.

Riteniamo che il dialogo sulle problematiche da risolvere ed il confronto sulle prospettive di sviluppo futuro costituiscano la linea guida da seguire. Un approccio – concludono i presidenti delle commissioni Attività Produttive e Mobilità - con cui abbiamo sempre cercato di contraddistinguere il nostro operato e nella cui direzione continueremo, a maggior ragione su una tematica di grande sensibilità per l’Amministrazione come quella del commercio di vicinato per un’area della Città dal valore strategico”.