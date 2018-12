Santa Sofia, degrado choc nella fontana FOTO Erbacce, rifiuti, animali morti nella buffer zone a pochi metri dal patrimonio Unesco

Erbacce, rifiuti, animali morti nella buffer zone a pochi metri dal patrimonio Unesco del complesso di Santa Sofia. Non in un vicoletto nascosto ma proprio al centro della piazza. La fontana di piazza Matteotti trasformata in immondezzaio e lasciata così, alla vista di tutti. Indecoroso spettacolo sotto gli occhi di turisti e cittadini.

Nell'ordine fanno bella mostra di sé: erbacce, pane sbriciolato per gli uccelli, un cappello abbandonato, cartacce sporche e perfino la carcassa di un animale morto.

Quella stretta che impone il decoro per commercianti ed esercenti sull'arredamento degli spazi esterni di bar e locali non vale, probabilmente, per l'amministrazione.

Fermo restando le difficoltà nella pulizia della città per la complicata situazione generale della gestione rifiuti, lo spettacolo nella fontana di piazza Matteotti è osceno. Uno schiaffo alle tante parole ascoltate ogni giorno sul piano per lo sviluppo turistico della città. Parole al vento, che purtroppo, però non trascina via con sé inciviltà, vandalismo e incuria.