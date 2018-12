Abbonamenti strisce blu Trotta. Da oggi richieste solo online Le nuove regole per acquistare gli abbonamenti

La Trotta bus comunica che da oggi, gli abbonamenti per le strisce blu di Benevento saranno acquistabili solo attraverso la sezione del nostro sito www.trotta.it.

Basterà entrare sul sito internet, cliccare su Benevento e andare alla voce abbonamenti. In fase di registrazione verrà chiesto di inserire i dati personali, compresa l'email. Successivamente, verrà richiesto di inserire il mese per il quale volete abbonarvi e la targa del vostro veicolo. Sarà possibile pagare con carta di creditoo in contanti, prenotando l’abbonamento online e pagando direttamente presso l'ufficio commerciale situato in via Santa Colomba 139/141.

“Appena avrete finito questa procedura – scrive la Trotta -, riceverete alla vostra casella email un link sul quale dovrete cliccare per procedere con l’operazione. Una scelta che permetterà ai cittadini di prenotare il proprio ticket mensile comodamente da casa, senza recarsi presso gli esercizi commerciali. Un provvedimento, in linea con il nostro piano di ottimizzazione del servizio che porterà modernità ed efficienza nella città di Benevento”.