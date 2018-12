Da Pietrelcina una nuova sfida per il turismo: ecco come Boffa: "Chiesto che il treno storico arrivi il sabato per andar via la domenica"

“Molti addirittura non sanno che Pietrelcina è in provincia di Benevento, quando ho invitato i cantanti della nazionale pensavano che si trovasse in Puglia”. E' il commento di Costantino Boffa, delegato del Presidente De Luca per l'Alta Velocità, che in occasione della Partita del cuore che si è svolta domenica nel piccolo borgo sannita ha parlato anche di turismo e dell'importanza di far crescere l'intero territorio sannita.

“E' il motivo per cui abbiamo voluto il treno storico”, ricorda l'ex deputato che ribadisce la necessità di fare rete per creare un pacchetto turistico integrato. “Tutti gli operatori devono lavorare insieme per offrire i tanti prodotti sanniti, che non sono secondi a nessuno”.

Di qui la proposta alla Fondazione Ferrovie dello Stato: “Lo scorso anno il treno storico arrivava solo di domenica per poi andar via il giorno stesso, ora abbiamo chiesto che dal prossimo anno possa arrivare di sabato per poi andar via di domenica. In questo modo si può garantire un'offerta turistica che riguarda Pietrelcina ma anche altri luoghi bellissimi del Sannio”.

Dal turismo religioso dunque arriva la nuova sfida per le aree interne. Un progetto però che dovrà vedere in prima linea tutte le istituzioni e gli operatori del settore: “Adesso l'offerta anche in termini infrastrutturali è stata creata”, ha commentato Boffa che ricorda l'importanza del treno e garantisce l'impegno a “fare sempre di più e sempre meglio. Ma occorre anche il territorio reagisca e reagisca bene organizzandosi”.