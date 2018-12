Referendum Acqua. Giro di boa per la raccolta firme Il calendario per le prossime settimane

Con il terzo fine settimana di raccolta firme, il Comitato Sannita ABC comunica il superamento di 1.600 firme raccolte: effettuato il giro di boa della metà sul totale delle 3.000 firme occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo comunale per la gestione pubblica dell’acqua.

"Benevento - scrivono dal Comitato Acqua Bene Comune - sta vivendo una grande mobilitazione civica per consentire ad ogni cittadino di potersi esprimere su un diritto così fondamentale come l’accesso all’acqua pubblica e la sua gestione, mentre a livello nazionale si riaprono i lavori della Commissione Rodotà sui “beni comuni”.

Il Comitato Sannita ABC ringrazia cittadine e cittadini per le loro firme, il Movimento 5 Stelle di Benevento e l’associazione Asilo31 per l’attiva collaborazione, ed i consiglieri comunali vidimatori (Di Dio, Farese, Mollica, Pedà).

Continua ad arricchirsi il calendario di iniziative per poter raggiungere al più presto la quota di 3.000 firme: mentre ricordiamo che presso l'Ufficio Elettorale del Comune, ubicato sul Piazzale Iannelli (Megaparcheggio) al piano terra, si può firmare tutti i giorni, con i seguenti orari:

- dal lunedi al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;

- nei giorni di martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30

Il calendario per le prossime settimane

Sabato 8 dicembre 2018, presso la Parrocchia di S.Maria della Verità, in via Port’Arsa, 36, dalle ore 8,30alle 12,00 e dalle ore 16,30 alle 19,30

Lunedì 10 dicembre 2018 In collaborazione con l’Associazione Asilo31, presso la sede di via Firenze, 1, incontro con i giovani del Liceo Classico, dalle ore 16,30 alle ore 19,30

Al Salone parrocchiale Santissima Addolorata, al Rione Libertà, in collaborazione con LIBERA Benevento, nell’ambito dell’iniziativa “Facciamo un pacco alla Camorra”, dalle ore 18,30 alle ore 21,00

Sabato 15 e Domenica 16 dicembre 2018, presso la basilica della Madonna delle Grazie

Sabato 15 dalle ore 17,30 alle 20,00

Domenica 16 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e dalle ore 17,30 alle 20,00

Sabato 19 gennaio 2019 dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 presso lo Studio del Notaio Michele Graziano, in via L. Vanvitelli 85

Domenica 20 gennaio 2019 presso La Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli Benevento dalle 08,30 alle 12 e dalle 17 alle 19,00