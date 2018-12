GammacordSanniotac testimonial di azienda diagnostica in vitro Testimonial per l’Italia della Fujirebio, azienda prima pioniere poi leader globale test in vitro

Il Centro Polidiagnostico Gammacord sanniotac di Benevento è stato scelto come testimonial, per l’Italia, della Fujirebio, azienda prima pioniere poi leader globale nel campo dei test di diagnostica in vitro.

Nel 2012, infatti, il GammacordSanniotac, con i suoi 80.000 test immunochimici all’anno, decise di installare, tra i primi in Europa il macchinario Lumipulse G1200, grazie alla decisione del direttore del Laboratorio, il dottor Leonardo Cece.

“La strumentistica all’avanguardia – ha dichiarato il dottore – è stata la risposta ai mei bisogni, risultati rapidi ai test sulla base della più alta qualità. Con la sua introduzione, il mio team ha potuto dedicare il suo tempo ad altre occupazioni, proprio per il fatto di non essere più impegnati in ripetizioni di test e comparazione di risultati. Riduzione dei tempi nell’ottenere i risultati e diminuzione eccezionale dei costi per la ripetizione degli stessi sono il gold standard sperimentato”.

La Fujirebio, nel 1992, lanciò uno dei primi sistemi immunoenzimatici a chemiluminescenza al mondo completamente automatizzati, il primo LUMIPULSE®, in Giappone. Oggi è secondo più grande fornitore di strumenti per immunoanalisi sul mercato giapponese.

Fujirebio è oggi riconosciuto come leader mondiale del mercato e produttore di gold standard per analisi oncologiche sia per i marcatori di routine che per quelli nuovi.

Ha lanciato il primo biomarcatore del mondo (beta-amiloide) per la diagnosi precoce del morbo di Alzheimer nel 1995 seguito da diversi importanti biomarcatori di neurodegenerazione.