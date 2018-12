Chiude il distaccamento volontario vigili del fuoco Vitulano Il Conapo: "Riaprire subito e affiancare personale permanente ai pochi Volontari disponibili"

Dopo Ariano Irpino, chiude anche il distaccamento volontario vigili del fuoco di Vitulano nel Sannio. Una decisione adottata dopo il passaggio dei vigili volontari alla lista del personale 'discontinuo' per accedere al concorso di stabilizzazione bandito dal ministero dell'Interno per l'assunzione di nuovi vigili permanenti.

Il Conapo, però, non ci sta e chiede l'immediata riapertura del presidio della Valel Vitulanese.

“Purtroppo oggi – scrive Livio Cavuoto, segretario provinciale Conapo - le popolazioni di diversi comuni Sanniti, si ritroveranno con tempistiche d’intervento preoccupanti e pericolose, sia per loro stessi, che per gli operatori del soccorso. I comuni interessati, sono Campoli del Monte Taburno con una superficie di 9,8 kmq e 1.649 abitanti; Castelpoto con una superficie di 11,78 kmq e 1.208 abitanti; Cautano con una superficie di 19,72 kmq e 2.040 abitanti; Foglianise con una superficie di 11,77 kmq e 3319 abitanti; Tocco Caudio con una superficie di 27,49 kmq e 1.534 abitanti; Torrecuso con una superficie di 29,16 kmq e 3.395 abitanti e lo stesso Vitulano con una superficie di 35,99 kmq e 2.933 abitanti. Attualmente, la sede centrale dei vigili del fuoco di contrada Capodimonte e la sede distaccata di Bonea che dovrebbero sobbarcarsi tale carico di lavoro, non dispongono spesso nemmeno, se non sulla “carta”, della dotazione organica completa e la viabilità, la distanza e le condizioni meteo, potrebbero allungare ulteriormente i tempi di arrivo in posto delle squadre di soccorso”.

Cavuoto poi calcola le percorrenze di una squadra di soccorso per raggiungere alcuni centri: “ Infatti, i territori di Campoli Monte Taburno e Tocco Caudio dovrebbero essere coperti per il soccorso tecnico urgente dalla sede distaccata di Bonea che dista all’incirca 10 km e 12 km, con tempi di percorrenza che si aggira intorno ai 20/25 min. per entrambi. Il territorio di Castelpoto, dovrebbe essere coperto dalla sede centrale che dista all’incirca 14 km, con tempi di percorrenza di circa 20/25 min.; i territori di Cautano e Foglianise sempre coperti dalla sede centrale distano all’incirca 22 km, con tempi di percorrenza di circa 25 min.; il territorio di Torrecuso e Vitulano coperti dalla sede centrale distano circa 20 km, con tempi di percorrenza di circa 25 min. Il quadro della situazione è alquanto allarmante e l’intero dispositivo di soccorso tecnico urgente, potrebbe non essere in condizione di garantire quella tempestività che in caso di soccorso fa la differenza tra il disastro e la salvezza. Tutto questo, sarebbe in controtendenza al progetto “Italia in 20 minuti” avviato nell’anno 2002 e basato sullo studio sistematico del territorio e dei tempi massimi necessari a raggiungere i singoli Comuni nello svolgimento del servizio di soccorso, aumentando il numero di Comuni serviti nel tempo massimo fissato dal progetto di 20 minuti, ritenuti ragionevoli affinchè il servizio di soccorso possa considerarsi più efficace”.

L'appello

L’autorità prefettizia, i Sindaci dei territori interessati e i rappresentanti politici presenti in Parlamento originari della nostra stupenda terra devono conoscere lo stato delle cose e proprio per questo il sindacalista del CONAPO Vigili del Fuoco di Benevento Livio Cavuoto, ha inviato una nota al Prefetto e al Dirigente dei VVF di Benevento, ai sette Sindaci interessati dal fatto e per conoscenza a tutti i Politici territoriali presenti alla Camera e al Senato.

Un “domani” nessuno potrà dire “non sapevo” o “non ero informato dei fatti”, la nostra coscienza e la nostra “mission istituzionale” come organizzazione sindacale ci impone di gridare il nostro dissenso in merito a tale chiusura.

Non si può barattare la sicurezza dei cittadini e degli operatori in nome del risparmio di spesa. Vogliamo credere ed augurarci che, sicuramente, anche il nostro Dirigente - scrive Cavuoto rivolgendosi al comandante provinciale, Maria Angelina D'Agostino - condivide l’importanza di mantenere aperto il Distaccamento di Vitulano, ma siamo anche ragionevolmente certi che le possibilità, concrete che esistono, di tener aperto il Distaccamento con poche unità operative permanenti in turno straordinario, si scontra con i soliti limiti di spesa imposti dal Ministero. Eppure si potrebbero affiancare, ai pochi volontari disponibili, quel personale permanente ed esperto che nel caso sarebbe bastante a garantire il soccorso, ricordiamo inoltre che oltre ad esistere come struttura il distaccamento dispone anche dei mezzi VF di soccorso. Riteniamo che sia necessario garantire quegli standard minimi di sicurezza per tutti, che sono il minimo che ci si può aspettare da un paese civile. Crediamo che al momento uno sforzo condiviso da parte di tutti sia necessario, la sicurezza delle popolazioni del comprensorio interessate dalla chiusura del Distaccamento, oggi è oggettivamente ed incontrovertibilmente a rischio.

Siamo certi che i Sindaci e il Prefetto vogliano garantire a tutti i loro amministrati un soccorso adeguato agli standard europei e speriamo che questo nostro accorato appello non cada nel vuoto".