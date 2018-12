"Oltre 5 milioni per le imprese danneggiate nel Sannio" Alluvione 2015, l'annuncio di Mortaruolo

“E' pervenuto alla Regione Campania il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile che prende atto dell'elenco dei beneficiari e determina definitivamente il valore dei contributi erogabili in 5.895.212,51 di euro".

Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, on.le Erasmo Mortaruolo.



"Il provvedimento - spiega Mortaruolo - giunge a conclusione delle attività istruttorie demandate agli Uffici regionali a seguito delle quali, lo scorso 2 ottobre, è stato trasmesso al Dipartimento della Protezione civile l'elenco delle imprese ammissibili e dei contributi massimi concedibili, con l'evidenza degli esiti dei controlli effettuati. Il dato finale contempla 54 imprese ammesse e 4 imprese agricole sospese dall'istruttoria su indicazione del Dipartimento della protezione civile.

Da parte della Regione Campania c'è stato l'impegno incessante e la volontà di dare una risposta da tempo attesa alle imprese colpite dall’alluvione e di recepire tutte le possibili istanze provenienti dal mondo produttivo. L’alluvione ha colpito moltissime aziende provocando gravi danni al mondo produttivo locale, con molte imprese che sono state costrette a delocalizzare le proprie produzioni.

Il mio impegno, del presidente De Luca e dell'assessore alle attività produttive Marchiello è stato quello di intervenire con programmi a sostegno al sistema imprenditoriale e a tutela dell’occupazione attraverso il ristoro del danno subito dalle aziende e misure di stimolo agli investimenti per le imprese locali, al fine di intervenire non solo sul ripristino ma anche per la ripresa economica”.

Redazione Bn