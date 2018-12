Città di Benevento promossa nell’infopoint della Reggia Confindustria Turismo: convenzione commerciale con Caserta

E’ stata firmata questa mattina la convenzione tra la Sezione Turismo di Confindustria Benevento e la Sezione Turismo di Confindustria Caserta relativamente alla costruzione di una Rete di Servizi turistici tra Benevento e Caserta da promuovere attraverso l’infopoint “Caserta Welcome” presente presso la Reggia di Caserta.

“Stiamo cercando di costruire un percorso di promozione dell’offerta turistica della provincia di Benevento – spiega Fulvio de Toma Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Benevento. La convenzione firmata oggi rappresenta un tassello importante in questa direzione in quanto mira ad intercettare significativi flussi turistici. Secondo i dati fornitici dall’infopoint “Caserta Welcome” in cinque mesi sono state registrate circa 6.000 presenze di cui 78% italiani e 22% straniere. Due sono le valenze dell’iniziativa, la prima istituzionale in quanto collega le due Sezioni di Confindustria Benevento e Caserta e promuove il territorio di competenza. L’altra è di tipo commerciale e in quanto i servizi venduti saranno quelli delle imprese associate alla a Confindustria come ad esempio Alberghi, servizi di trasporto, cantine enogatsronomia, guide turistiche, animazioni del tempo libero, ecc”

L’Italia è una delle mete più desiderate dagli stranieri e ciò ha ricadute economica considerevole. Negli ultimi due anni si stimano circa 50 milioni di arrivi internazionali. La nostra industria turistica vale circa 70 miliardi di euro che arrivano a 170 miliardi di euro se include anche l’indotto. La Campania con oltre 20 milioni di presenze turistiche si classifica al 7° posto nella classifica delle regioni più visitate.

La crescita negli ultimi cinque anni è stata dell’1,6% ed è la regione del Sud Italia più visitata.

Nella distribuzione delle presenze Napoli conta il 64,3%; Salerno il 30,3%, Caserta il 4,1%; Avellino 0,8% e Benevento 0,5%.

“Stiamo avviando un percorso di costruzione di un brand turistico regionale e questa prima sinergia con Benevento ne è la tangibile testimonianza spiega Vincenzo Moriello – Presidente sezione Turismo Confindustria Caserta. Attraverso “Caserta Welcome” riusciamo a commercializzare servizi turistici e a promuovere il territorio con tutte le sue attrazioni. Questo modello parte da luglio 2018 ma prevede una fitta programmazione di attività che si svilupperà durante tutto il 2019. Siamo un vero e proprio market place capace di mettere in rete i turisti con gli attori del mercato e ci poniamo come braccio operativo per una futura collaborazione soprattutto con il pubblico.”