Cadono calcinacci da scuola, interviene il Comune Si attende esito perizie tecnici e si valuta il trasferimento di alcune classi

Momenti di preoccupazione questa mattina presso il plesso scolastico Ferrovia per la caduta di calcinacci dalla facciata dell'edificio. In merito l’assessore Mario Pasquariello chiarisce “che il Comune è prontamente intervenuto mettendo in sicurezza l’area. All’esito della relazione dei tecnici del Settore Opere Pubbliche e d’intesa con la dirigente scolastica, la settimana prossima si valuterà, qualora si rendesse necessario, l’eventuale spostamento delle classi situate nella suddetta area in altri ambienti idonei dello stesso plesso. Il tutto in attesa degli esiti della verifica di vulnerabilità sismica prevista per questo, come per tutti gli altri istituti scolastici della città, in modo da effettuare interventi complessivi e definitivi”.