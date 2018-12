Famiglie Bambini Autistici chiedono incontro urgente all'Asl Per il rinnovo dei piani terapeutici individuali dopo la pronuncia della Corte Costituzionale

L’Associazione fA.B.A. Famiglie Bambini Autistici, unitamente alle 28 famiglie firmatarie, ha nuovamente richiesto alla Asl diBenevento di riconoscere il loro diritto alla libera scelta terapeutica ed alla continuità delle cure e quindi procedere al rinnovo dei Piani terapeutici individualizzati intensivi per 25 bambini con autismo e di altri 3 bambini con piani terapeutici individualizzati estensivi, da tempo in essere in regime di assistenza “indiretta”.

"Ad oggi infatti - spiega la presidente Elena Pinto - tali piani terapeutici sono stati autorizzati fono al 31 dicembre prossimo. E’ volontà delle famiglie che tali piani terapeutici erogati nella forma dell’assistenza “indiretta” proseguano, avendo ad oggi ottenuto attraverso essi importanti e positivi risultati nel percorso terapeutico dei loro figli. La immotivata interruzione di tali piani terapeutici sarebbe, infatti, causa di gravissimi ed irreparabili danni per i bambini".

Per questo motivo la fA.B.A. famiglie Bambini Autistici e 28 famiglie hanno rappresentato, attraverso il proprio legale, alla Asl Benevento le ragioni della richiesta di rinnovo di tali piani ed hanno richiesto un incontro urgente al fine di discutere in maniera organica di tutte le questioni attinenti alle problematiche riguardanti l’autismo anche in relazione alla intervenuta sentenza della Corte Costituzionale nr. 199/2018 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la Legge della Regione Campania 28 settembre 2017 nr 26 che disciplinava la materia dell’autismo in Campania. L’Associazione fA.B.A. auspica a questo punto che l’Asl Benevento convochi quanto prima una riunione.