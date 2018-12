Liquidazione spettanze per i vigili, soddisfazione del Comando Il maggiore Fantasia: "Scongiurate proteste"

Il Comando di polizia municipale di Benevento annuncia con una nota che sono state definite tutte le procedure che consentiranno la liquidazione delle spettanze, a favore del personale dipendente, relativamente allo straordinario effettuato in occasione dei servizi resi a favore di soggetti privati (gare di calcio, manifestazioni automobilistiche, corse podistiche e ciclistiche).

La somma complessiva di 36.720 mila euro è già stata quasi interamente versata da parte dei privati che hanno chiesto i servizi di polizia stradale.

Il comandante del Corpo, il maggiore Giovanni Fantasia, ha ringraziato quanti hanno dato l’immediata disponibilità per far si che il problema potesse essere risolto anche prima dei prossimi importanti appuntamenti di domani, quando è stata istituita la chiusura delle strade cittadine per far fronte all’inquinamento da polveri sottili e, in serata, l’incontro di calcio Benevento-Verona.

I vigili urbani ringraziano il sindaco Clemente Mastella, l’assessore al bilancio Maria Carmela Serluca, ill dirigente della polizia municipale Vincenzo Catalano, il dirigente del settore gestione risorse economiche Raffaele Ambrosio e il suo efficiente staff e il vicecomandante Fioravante Bosco, che ha coordinato la corsa contro il tempo per arrivare a centrare l’importante obiettivo.

“Domenica prossima abbiamo due importanti avvenimenti in Città – dichiara il comandante Giovanni Fantasia – per cui sono veramente raggiante per aver scongiurato l’azione di protesta che avrebbe causato danni soltanto ai cittadini. Entro tre settimane provvederemo a liquidare anche il lavoro straordinario relativo alle altre tre gare di calcio che si svolgeranno allo stadio 'Ciro Vigorito' nel mese di dicembre 2018, con buona pace di chi non perde occasione per agitarsi inutilmente”.