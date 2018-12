"Cercasi assessore al Commercio urgentemente..." Protestano i commercianti nei pressi dell'abbandonato centro Malies a 10 anni dall'inaugurazione

(Red. Bn) Dieci anni dopo l'inaugurazione dello shopping center in quello che, storicamente, era il cuore commerciale di Benevento, non resta più nulla.

La storia di Malies per la città è una storia vecchia, ma per i commercianti di via Gaetano Rummo è una ferita sempre aperta.

La zona che circonda Malies, ormai abbandonata, soffre.

È chiaro dal nuovo striscione, solo l'ultimo in ordine di tempo, che i titolari delle attività commerciali hanno esposto proprio sulla recinzione di legno con cui l'amministrazione comunale ha chiuso il centro diventato ricettacolo di sporcizia e degrado.

L'8 dicembre 2008, esattamente dieci anni fa, l'amministrazione guidata dall'allora sindaco Fausto Pepe tagliò il nastro della struttura, poi con un project financing fece partire il progetto destinato a diventare un'attrattiva per l'intera zona. La storia, invece, è stata un'altra.

La galleria commerciale non ha mai ingranato. Le attività che vi avevano trovato sede hanno chiuso, una dopo l'altra, abbandonando il centro. La struttura ha cominciato a subire vandalizzazioni continue.

È toccato alla Giunta Mastella recintare la zona ormai pericolosa. Tentare una strada per recuperarla è tra gli obiettivi dell'amministrazione che solo qualche tempo fa annunciava di volerla far rivivere con un mercatino a chilometro zero, omaggio alla sua tradizionale destinazione di Mercato dei Commestibili. Un'operazione che avrebbe già anche la copertura finanziaria attraverso fondi regionali.

Dieci anni, però, sono tanti. E i danni ai commercianti della zona, sempre più abbandonata, incalcolabili.

È un grido d'aiuto, dunque, quello striscione che richiama, in particolare, l'attenzione dell'assessore comunale alle attività produttive, Luigi Ambrosone.

Una richiesta che arriva a ridosso delle festività natalizie. Un SOS a che si intervenga prima che sia, ormai, troppo tardi.