Bosco: "La tragedia di Corinaldo deve farci riflettere" "I cittadini hanno diritto alla sicurezza ovunque, nei luoghi di svago come in quelli di lavoro"

Fioravante Bosco, segretario generale aggiunto della Uil Avellino/Benevento, nonché vice comandante del Corpo di polizia municipale di Benevento, ricorda che solo due mesi fa la scuola regionale di polizia locale di Benevento aveva organizzato il corso di sperimentazione n. 46/2018 in Polizia amministrativa “Safety e Security”.

Nella notte tra venerdì e sabato, nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo ad Ancona è scoppiato il panico e nella calca sono morte sei persone, tra le quali cinque giovanissimi ragazzi. La capienza massima del predetto locale è di circa 871 persone, ma l’evento si svolgeva nella sola sala principale, da 469 posti. I presenti hanno parlato di una folla ben più numerosa accorsa per il concerto del trapper Sfera Ebbasta; addirittura i presenti sarebbero stati oltre 1.400! La tragedia dimostra che nel campo della sicurezza non vi possono essere sottovalutazioni di sorta poiché i cittadini hanno diritto alla sicurezza ovunque, nei luoghi di svago come in quelli di lavoro. Per la Uil la sicurezza deve essere assicurata con particolare impegno nei luoghi di incontro affollati, attraverso rigorose verifiche e controlli, perché non si può morire così!

“E’ importante per i consulenti in materia di sicurezza – osserva Fioravante Bosco - conoscere e saper applicare, quando trattasi di pubbliche manifestazioni, la normativa e le recenti disposizioni di carattere operativo sulle condizioni imprescindibili di sicurezza e i criteri per la redazione di modelli organizzativi di mitigazione del rischio e tutti i dispositivi a tutela della persona (safety) e dei servizi di ordine e sicurezza pubblica (security). Chi non lo fa – conclude Bosco – si accolla non solo delle specifiche responsabilità penali, ma anche di carattere civile e morale”.

Redazione Bn