E’ riapparsa sulla Rocca dei Rettori la "Stella cometa" Risplende ancora una volta per il Natale

Risplende ancora una volta per il Natale l’installazione ideata e curata da Domenico Bozzi e realizzata dai ragazzi del prestigioso Liceo Artistico di Benevento.

La “Stella cometa” è tornata sul Torrione dei Longobardi per volontà del Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria che ha voluto tenere fede ad una consolidata tradizione di un messaggio beneaugurante per le festività del Natale e di Fine Anno che si diffonde proprio da quella «altana» della Rocca, affacciandosi dalla quale, come scrisse Antonio Mellusi, «la vita dei tempi ripalpita in questa tra le mirabili conche d’Italia» (da: “L’origine della Provincia di Benevento”, Benevento, 1911).

Redazione Bn