Sannio falanghina, Inaro riceve i sindaci alla Camera Benevento città europea del vino 2019

La ‘Città Europea del Vino 2019’ muoverà da palazzo Montecitorio i primi passi verso questo speciale anno enologico nel quale saranno promosse diverse iniziative ed eventi.

Mercoledì 12 dicembre presso la Camera dei Deputati si terrà la celebrazione del prestigioso riconoscimento alla città sannita con i diretti protagonisti in una speciale cornice istituzionale voluta e predisposta personalmente da Angela Ianaro del MoVimento 5 Stelle.

“Sono felice di portare le eccellenze del nostro territorio nel palazzo dove ogni giorno discutiamo ed approviamo leggi, facciamo proposte e sosteniamo l’economia italiana, come dimostra la manovra appena approvata” esordisce Ianaro, che presenterà insieme ai 5 sindaci di Benevento, mercoledì prossimo, in Sala Stampa, dalle ore 14:30 alle 15:30, le linee guida e gli obiettivi del progetto ‘Sannio Falanghina’, premiato con l’importante nomina assegnata da Recevin, la Rete comunitaria delle 800 Città del Vino.

“Non tutti conoscono il gusto pregevole delle uve Falanghina e la storia di chi le coltiva con passione da generazioni, cantine antiche e nuove, che insieme lavorano per produrre vini eccellenti che meritano una giusta cornice come quella prestigiosa del Palazzo di Montecitorio. – aggiunge Ianaro - Sono orgogliosa della mia terra, per questo, per un giorno, ho voluto condividere con i miei colleghi parlamentari l’importanza di questo riconoscimento ed il motivo per cui è stato meritatamente assegnato, spero la prima di una lunga serie di riconoscimenti che seguiranno di qui a venire”.

Dalle ore 12:00 alle 15:00 si terrà una degustazione presso la Buvette della Camera con 2 sommelier ed un esperto. Dalle ore 14.30 alle 15:30 ci sarà la conferenza in Sala Stampa, riservata ai giornalisti che si accrediteranno presso la segreteria della deputata, entro le ore 15:00 di lunedì 10 dicembre 2018.

Ad introdurre i lavori la Portavoce Angela Ianaro, vice capogruppo in Commissione Politiche dell’Unione europea, a seguire il Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea Sergio Battelli e il Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera Filippo Gallinella, con i rappresentanti sanniti.

“Dalla Camera alla Città europea del vino 2019, Benevento merita vetrine sempre più prestigiose attraverso le quali presentare i propri gioielli enologici, che possono giocare un ruolo importante anche per la crescita enoturistica di Benevento e della sua meravigliosa provincia, ancora troppo poco conosciuta e valorizzata” conclude Ianaro.

Redazione Bn