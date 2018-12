Piazza commestibili, assessore incontra commercianti | FOTO “L’obiettivo è creare il Mercato della Città-Vetrina del Gusto Sannita entro il prossimo Natale”

Dopo la protesta attuata ieri sulla questione dell’ex mercato ortofrutticolo di piazza Commestibili, l’Amministrazione comunale ha incontrato i commercianti. In particolare l'assessore al Commercio Luigi Ambrosone ha raggiunto l'area dell'ex mercato per un confronto con gli esercenti.

“La vicenda Malies, com’è noto - spiegano dall'amministrazione comunale - costituisce un’ulteriore e tragica eredità del passato. Occorre, infatti, ricordare che la questione nasce agli inizi del 2.000 allorquando fu operata la trasformazione del sito da antico mercato ortofrutticolo a galleria commerciale, poi caduta in disuso e abbandono a causa della mancata originalità dell’offerta e del prevalere della forza attrattiva dei due nuovi centri commerciali aperti in città.

Quest’Amministrazione, sin dal suo insediamento, si è adoperata per fermare il degrado e impedire i continui episodi di danneggiamento e vandalismo in atto, ed ha risolto in data 20/06/2016 il pregresso rapporto concessorio con la Mailes in virtù di varie ed ingiustificate inadempienze da parte dell’affidatario.

Solo a seguito di ben 2 diffide, il 24/04/2017 il Comune è riuscito a rientrare in possesso del bene e, allo stato, sussistono ben tre articolati contenziosi fra Comune, Mailes e, purtroppo, Monte dei Paschi di Siena, soggetto creditore che ha sottoposto a ipoteca l’intero mercato, sul quale assume di avere una garanzia valida e efficace.

Naturalmente l’Amministrazione si è opposta alla legittimità di tale garanzia, benché essa sia stata tollerata dalla precedente Giunta: a giorni si dovrebbe avere una prima decisione del tribunale di Benevento. Così come a giorni, e precisamente il 9 gennaio 2019, è attesa la decisione della Cassazione sulla questione preliminare connessa all’individuazione del giudice competente su tali vertenze.

Malgrado tale “consistente” quadro giudiziario e lo stato di dissesto in cui versa l’Ente a causa delle precedenti “allegre” gestioni finanziarie, l’Amministrazione è riuscita ad utilizzare le economie e rinvenienze generate dalle opere del Programma Integrato Urbano 2007-2013 ed ha inserito il recupero dell’opera nel piano triennale delle opere pubbliche adottato il 19/06/2018 destinando all’uopo la considerevole somma di 1 milione di euro.

A breve dovrebbe essere consegnato il progetto definitivo e, per l’effetto, si attiverà la susseguente procedura di gara per affidare l’intervento che, è bene sottolinearlo, punta a rilanciare la vocazione originaria della struttura creando il Mercato della Città – Vetrina del Gusto Sannita.

Un luogo, quindi, dove verranno esposti e venduti i prodotti tipici delle contrade beneventane e dove verranno valorizzati i prodotti a Km 0 della locale filiera agro-alimentare. In questa ottica, quindi, è stato previsto che il piazzale ospiterà i banchi dei prodotti ortofrutticoli, i locali interni la vendita dei prodotti caseari, degli insaccati, della carne e dei prodotti tipici con possibilità di degustazione in loco.

Come si diceva in precedenza, entro il mese di dicembre saranno ultimate le procedure di affidamento dell’incarico di progettazione; poi, auspicando in un esito positivo del contenzioso in atto, entro aprile dovrebbero essere completate le procedure per l’affidamento dei lavori che, a loro volta, dovrebbero essere ultimati entro la fine del 2019 in modo da dare un segno di svolta per il commercio e per i cittadini in occasione del prossimo Natale”.